Sheinbaum sobre Adán Augusto: «No encubriremos a nadie, pero debe haber pruebas»

Al referirse a la publicación de The New York Times sobre la polémica que existe en torno al coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Adán Augusto López, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que su gobierno no va a encubrir a nadie pero tiene que haber pruebas para inculpar a una persona para que en su caso, se determine si es responsable de algún delito. En este contexto, dijo que tanto en México como en Estados Unidos hay quienes buscan que haya una mala relación entre ambos países.

Recordó la lista de quienes presuntamente estarían vinculados con actividades ilícitas en las altas esferas políticas de México que se difundió en medios pero que finalmente no fue así y hasta la embajada estadunidense en México salió desmentir que su gobierno estaría solicitando a México esta entrega de quienes estaban en esta presunta lista.

Señaló que se está construyendo un acuerdo en materia de seguridad entre ambos países a partir del respeto a la soberanía y al territorio de cada nación, sobre la base de la confianza mutua.

En otro orden de ideas, al conocer la detención de la ex directora de la Guardería ABC , Lucía Téllez, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores informará sobre la solicitud de extradición a México para su procesamiento. Señaló que siempre estará a lado de las víctimas.