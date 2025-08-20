SCJN Tiene Última Sesión y Finaliza Actividades: ¿Cuáles Fueron Sus Sentencias Históricas?

El pleno de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo este martes 19 de agosto de 2025 su última sesión, la cual se llevó entre aplausos, previo a la toma de protesta el próximo 1 de septiembre de la nueva Corte.

Durante la sesión, la presidenta Norma Piña dijo que la Corte ha sido un bastión en la defensa de la democracia y las libertades de todas las personas, lo que calificó como un papel histórico del Máximo Tribunal.

No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó, serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello, será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado

Sentencias históricas

En las últimas décadas, la SCJN emitió resoluciones importantes para la vida de este país, algunas de protección a los derechos humanos y la libre determinación de la personalidad.

El año pasado, la Corte lanzó una campaña para difundir las sentencias más importantes de una forma sencilla y con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el trabajo de este Poder de la Unión.

Entre las decisiones más relevantes de la Suprema Corte no se pueden olvidar las concernientes a la interrupción del embarazo, el uso lúdico de la marihuana y el matrimonio igualitario.

Estás son algunas de las sentencias más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: