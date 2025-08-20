El pleno de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo este martes 19 de agosto de 2025 su última sesión, la cual se llevó entre aplausos, previo a la toma de protesta el próximo 1 de septiembre de la nueva Corte.
Durante la sesión, la presidenta Norma Piña dijo que la Corte ha sido un bastión en la defensa de la democracia y las libertades de todas las personas, lo que calificó como un papel histórico del Máximo Tribunal.
No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó, serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello, será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado
Sentencias históricas
En las últimas décadas, la SCJN emitió resoluciones importantes para la vida de este país, algunas de protección a los derechos humanos y la libre determinación de la personalidad.
El año pasado, la Corte lanzó una campaña para difundir las sentencias más importantes de una forma sencilla y con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el trabajo de este Poder de la Unión.
Entre las decisiones más relevantes de la Suprema Corte no se pueden olvidar las concernientes a la interrupción del embarazo, el uso lúdico de la marihuana y el matrimonio igualitario.
Estás son algunas de las sentencias más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
- Determinó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que restringían el matrimonio entre personas del mismo sexo (2012)
- Se resolvió que la pareja de la persona asegurada debe tener acceso a los servicios de salud del cónyuge o concubino, sin importar si se trata de parejas de distinto o del mismo sexo (2013).
- Señaló que el matrimonio infantil está totalmente prohibido y la Constitución protege el interés superior de las infancias y el libre desarrollo de su personalidad (2016).
- Se reconoció el derecho a las parejas del mismo sexo para que puedan ser padres a través de la gestación subrogada (2018).
- Se ordenó que las trabajadoras del hogar fueran inscritas por su patrones a la seguridad social (2018).
- Una persona puede realizar un trámite administrativo (registro civil), de forma sencilla y confidencial, para cambiarse el nombre y el sexo (2019).
- Determinó que las personas desaparecidas y sus familiares tienen derecho a la búsqueda y localización, así como el derecho a la verdad, que implica conocer lo sucedido (2020).
- Se declaró constitucional el uso lúdico de la marihuana, lo que garantizó el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad en todo el país (2021).
- Se declaró inconstitucional la penalización del aborto en la legislación federal, lo que implicó una lucha a nivel estatal sobre este tema (2021).
- Estableció que debe existir un criterio de igualdad en el acceso a las pensiones de viudez, eliminando diferencias basadas en estereotipos de género (2021).
- El delito de violencia familiar también se puede acreditar en noviazgos y otras relaciones análogas al matrimonio o concubinato (2022).