AMLO informó que parte de la agenda en la próxima reunión con presidentes de Latinoamérica es poder llegar a un consenso para realizar un pronunciamiento en conjunto “en busca de la pacificación en la guerra de Rusia y Ucrania. Nosotros ya hicimos eso desde hace más de seis meses”.

“El criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie”

Sin respuesta al gobierno de El Salvador

El mandatario negó fijar una postura respecto a la denominación de “Crimen de Estado” que ha dicho El Salvador en relación a la muerte de migrantes en Ciudad Juárez.