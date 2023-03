Detalló que dos de ellos se encuentran sin vida, mientras que dos más se encuentran vivos aunque uno herido.

“El presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía y eso se agradece porque nosotros no vamos a permitir intervencionismo de ningún país extranjero. México no es colonia ni protectorado de ningún gobierno extranjero.

Continúa polémica por maíz transgénico

Respecto al decreto por el que se prohibió el uso del maíz amarillo o transgénico para uso humano, el presidente anunció que aún se busca llegar a un convenio para poder analizar si es dañino o no ante la inconformidad de Estados Unidos.

“Hay un mes de plazo para lograr un entendimiento antes de ir al panel. Se está buscando un acuerdo para que se pueda hacer una análisis entre una agencia estadounidense calificada y Cofepris sobre el daño o no a la salud del maíz transgénico.