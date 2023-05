En ese sentido, señaló que “son corresponsables de la decadencia de México” y del “robo más grande en la historia del país”.

“Hay que seguir luchando y siempre por la vía pacífica. No caer en provocaciones, y pensar en lo que decía Ponciano Arriaga ‘entre más me golpean, más digno me siento’.

AMLO respaldó pacto para cárteles impulsado por madre buscadora

El presidente López Obrador se pronunció a favor del Pacto que se busca para que cesen los conflictos entre cárteles, para que no haya más violencia en el país ni agresiones, esto luego de ser cuestionado en torno a los ataques en contra de activistas buscadoras.