“A eso se debe la renuncia de Marcelo, y es posible que en estos días los que aspiren también presenten sus renuncias y quién va a sustituirlos, aún hay tiempo. Porque apenas se hizo el anuncio”, indicó.

El presidente López Obrador dijo que no ha escuchado que ninguna de las corcholatas se oponga al método de encuesta para elegir al candidato de Morena rumbo a la Presidencia

El presidente dijo que la mayoría de los estados están gobernados por hombres y mujeres de Morena elegidos mediante encuesta, por lo que ya es un método acreditado.

“Esto es por el amor al pueblo. Ese es un consejo que les doy a nuestros adversarios del bloque conservador, que les tengan amor al pueblo, que no desprecien al pueblo, que sean humanistas. Que no sean prepotentes, que no se sientan superiores, que dejen esa ínfulas de superioridad, el clasismo, el racismo”, dijo.

AMLO evidenció llamados al voto previo a elecciones

El presidente criticó que opositores como Vicente Fox, que hizo un llamado al voto previo a las elecciones.

Mencionó también a un locutor de radio por llamar al voto el mismo día de la elección, y exhibió publicaciones de distintos medios sobre las publicaciones que realizaron el pasado 4 de junio.