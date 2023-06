López Obrador mostró su publicación en la que se lee “La gente se hartó y de manera pacífica presionó para desalojar a los provocadores. Y entonces apareció la SSC para proteger a los provocadores”.

“Lo que dije es de que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz. La pregunta (sobre su opinión respecto al pacto) siempre me pareció tendenciosa, pero no podía yo decir ‘fíjense que no queremos ningún acuerdo con la delincuencia’ como decían los otros presidentes ‘no me va a temblar la mano, los vamos a derrotar’. Ni modo de decir, no tenemos acuerdo ni queremos tenerlos con quien por su propia voluntad decida actuar de manera responsable y humana”.

Subsidiaria de Grupo México levantó demanda contra Tren Maya

En otro acuerdo con la empresa, indicó que se logró que la subsidiaria levantara una demanda que se había presentado en contra del Tren maya.