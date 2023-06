Tras ser cuestionado sobre el endeudamiento público en el estado de Jalisco por parte de la gestión de Enrique Alfaro, el presidente aseguró que existen gobiernos estatales que gastan presupuesto público sin límite en publicidad oficial y que por ello, tiene un proyecto de reforma para establecer un tope a esto.

“En los últimos tiempos han argumentado o pretextado de que no se puede mover porque se destruye, es algo que no tiene sustente, consideramos nosotros. La verdad es que no lo quieren entregar. Se intentó el que nos mandaran el Penacho para exhibición durante un tiempo, le envié una carta al presidente”.