Resumen de la Mañanera de AMLO: 8 de noviembre

SEGALMEX se deslinda

No es cierto que SEGALMEX esté relacionado con la metanfetamina detectada en la aduana de Hong Kong en sacos con logotipos de la institución. SEGALMEX se desvinculó de inmediato, ya que no se dedica a la importación ni tiene vínculos con ese país. Según Liz Vilchis, del programa «Quien es Quien en las Mentiras,» se ha tomado acción legal apropiada en respuesta a esta situación.

Gobierno tiene recursos

Es incorrecto afirmar que no se cuentan con los recursos necesarios para brindar ayuda en la tragedia de Acapulco después de la desaparición del FONDEN. El gobierno de AMLO ha asignado un presupuesto de 61 mil millones de pesos para garantizar que no exista un límite de fondos destinados a la asistencia de la población afectada.

Se explicó que el FONDEN anteriormente se utilizó para beneficiar a unos pocos, y ahora los recursos se entregan directamente a las personas damnificadas en Acapulco, asegurando una distribución más efectiva y equitativa de la ayuda.

Revolución mexicana

El Presidente López Obrador hizo un llamado a la población para recordar la importancia de la Revolución Mexicana. En ese contexto, mencionó que, por medio de un decreto y en cumplimiento de las facultades legales, se permitirá el uso de las vías concesionadas de carga, que abarcan 20 mil kilómetros, para el transporte de pasajeros. Inicialmente, se ofrecerá a los propietarios de las concesiones la oportunidad de hacerlo, y en caso de que no muestren interés, el Estado adquirirá trenes de pasajeros y utilizará esas vías. Se estableció un plazo hasta enero para recibir una respuesta.

Trenes de pasajeros

El presidente López Obrador ha anunciado la priorización de trenes de pasajeros en una red ferroviaria de más de 20,000 kilómetros. En caso de que los propietarios de las concesiones no estén interesados, se considerarán otras opciones, como invitar a nuevos concesionarios o que el Estado se haga cargo, sin considerarse una expropiación. Además, se ha establecido una mesa de negociación en Gobernación para abordar la contaminación del Río Sonora por parte de Grupo México.

Acciones en Acapulco

En Guerrero, se ha logrado restaurar el 65% de la red de agua potable, la electricidad está funcionando, y hay 70 gasolinerías operativas. Los comercios están reabriendo, los ciudadanos participan en la limpieza de las calles, y la búsqueda de desaparecidos continúa.

Además, se ha iniciado la entrega de apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad, y se han censado más de 200,000 viviendas. También se ha comenzado la distribución de enseres electrodomésticos. El Presidente AMLO afirmó que los programas sociales, como las pensiones y las becas, se incrementarán y serán permanentes en Guerrero.

Aumento al salario mínimo

El Presidente López Obrador anticipó que está a punto de reunirse con los representantes de la Comisión de Salarios Mínimos para determinar el aumento salarial. Se está evaluando el monto del incremento en colaboración con el sector empresarial, y dicho aumento entrará en vigencia a partir de enero de 2024.

Renuncia del ministro Arturo Zaldivar

El presidente informó que aún no se ha mencionado nada sobre la devolución de los fideicomisos del Poder Judicial para ayudar a Acapulco. Además, ha aceptado la renuncia del Ministro Arturo Zaldívar y enviará su renuncia al Senado para su aprobación, seguido de la presentación de una terna para su sustitución. El Presidente subrayó que nadie puede ser forzado a permanecer en un cargo si ya no desea hacerlo, y la última decisión recae en el Senado. También adelantó su inclinación por presentar una terna de tres mujeres, destacando la importancia de la lealtad al proyecto. Hizo referencia a experiencias pasadas en las que propuso ministros que lo defraudaron, pero enfatizó que en última instancia, no lo traicionaron a él, sino al pueblo.

AMLO quiere que Guardia Nacional dependa de SEDENA

Antes de concluir su mandato, el presidente planea proponer una reforma para que la Guardia Nacional esté bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa (SEDENA) en lugar de la Secretaría de Seguridad Pública o Gobernación. Subrayó que esta decisión no implica una militarización y destacó que el ejército mexicano tiene una historia única, relacionada con el movimiento revolucionario.