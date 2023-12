AMLO Informa sobre Fraude a SEGALMEX

El presidente anuncia la entrega de René Gavira, implicado en el fraude a SEGALMEX, y destaca la investigación en curso. Asegura que no habrá impunidad y resalta la importancia del caso, siendo el único de corrupción en su gobierno de transformación. Expresa su satisfacción por la entrega del implicado, subrayando el compromiso con la transparencia. Advierte a sus adversarios que no permitirá complicidades, instando al fiscal a profundizar en la investigación para no dejar nada pendiente.