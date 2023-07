“Por qué no le va a a reclamar a su antiguo jefe que también fue jefe de Xóchitl, Fox, o al jefe de jefes Salinas, o a Diego o a Claudio X. González, o a los comentaristas. ¿Qué tiene que insultarme a mí porque no lo tomaron en cuenta?”, mencionó.

“Me estoy enterando, no sabía. (…) No tengo información de que no estén cobrando. No, no, no se ha perdido nada”, comentó.