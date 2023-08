Tras cuestionar las reacciones de algunos comentaristas y del ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por la detención: “Desde luego, nosotros queremos que haya justicia porque había mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial”.

“Me voy a sentir más contento, más feliz, cuando termine y pueda decir: no reprimimos a nadie, no ordenamos masacres, no ordenamos ni permitimos torturar a nadie, no se toleró la desaparición de personas, se respetaron los derechos humanos, no se censuró a ningún medio de información”.