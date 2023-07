“No hay ninguna queja formal del gobierno de Estados Unidos”, dijo el mandatario, para después asegurar que México es un país soberano como para decidir quiénes son sus funcionarios, sin que se tenga que pedir “permiso o ver si les va a gustar” la designación.

El presidente afirmó que la ONU no está haciendo nada para combatir el principal problema del mundo, que es la desigualdad. Agregó que tampoco ha hecho nada para evitar las guerras.

“No tengo ningún apego ni al dinero ni al poder. Entonces, ya cumplí, ya estoy por cumplir. No voy a opinar y no voy a recibir a políticos. No voy a tener actividad política”, dijo.

El relevo generacional en Morena y el gobierno

López Obrador dijo que a partir de septiembre próximo habrá ya un relevo en la dirección del movimiento de transformación, con lo que ya se dedicará más tiempo a su gobierno.

“Ya en septiembre entrego”, y ya en septiembre del año próximo concluye su Presidencia, tiempo para el cual no quiere dejar obras pendientes.