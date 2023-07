Aseguró que ese grupo fue consultado por Claudio X. González y de ahí surgió la elección de Xóchitl Gálvez.

El presidente dijo que el enojo de Santiago Creel es porque se dio cuenta de que él no fue el elegido del Frente Amplio, y lo culpa de ello.

“El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa. No es capaz de decir ‘esto está mal’, ‘por qué esta simulación’ o ‘son unos ingratos, Fox que trabajé con él, que le ayudé en tantos enjuagues y ahora me abandonan estos ingratos’”, dijo el mandatario.

AMLO habló sobre José Ángel Gurría y su salida de la contienda opositora

El presidente se pronunció brevemente sobre José Ángel Gurría, quien aspiraba a ser el candidato del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República.

Sobre ello, el mandatario dijo “Ah, ya también se fue. Pues sí, hay distintas causas, no creo que Gurría juntara 250 mil firmas como otros”.

AMLO detalló el plan de negocios de Pemex

El presidente López Obrador recordó que Pemex era una de las empresas con más corrupción no sólo en México, sino en el mundo.

Señaló que “neoliberalismo, es sinónimo de corrupción; privatización es sinónimo de corrupción”, aunque se le llama “negocios”.

Dijo que el propósito en Pemex es acabar con la corrupción; dijo también que la mitad de la inversión en Pemex estaba enfocada al norte del país, donde no hay petróleo o donde es poca la reserva, debido a que no les interesaba sacar más petróleo, sino dar más contratos a empresas.