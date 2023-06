Cuestionado sobre cuántas veces más cree que llenará la Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México, el mandatario adelantó que todavía prevé que sean unas cuantas ocasiones más.

No cederé aunque me insulten: AMLO

AMLO sostuvo que pese a los “ataques” de los que es objeto en medios de comunicación no cederá en su intención por seguir con la autonombrada 4T: “Sería un gran error, al menos mientras yo este aquí no voy a concederle nada a los mafiosos, a los corruptos, nada. Aunque me insulten”.

Trabajadores secuestrados y explosión de coche-bomba

AMLO informó que las labores para rescatar a los trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas en coordinación entre autoridades federales y locales. “No hemos dejado de atender el caso y esperamos que se recuperen a estos servidores públicos pronto”, dijo.