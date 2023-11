Resumen de la Mañanera de AMLO: 30 de noviembre

[ssba]

Acapulco

La mañana de hoy, el presidente López Obrador inauguró su conferencia matutina, anunciando su participación en la ceremonia conmemorativa por el bicentenario del Heroico Colegio Militar, programada para esta tarde. Además, destacó que regresará a Acapulco la próxima semana para supervisar las acciones destinadas a normalizar la zona tras los recientes acontecimientos. En cuanto a la distribución de apoyos para la reconstrucción de viviendas, informó que ya se ha iniciado el proceso.

Asimismo, señaló que la búsqueda de personas desaparecidas continúa con el respaldo de la Marina, abarcando aproximadamente 31 individuos.

Detalles del Salvamento Arqueológico en el Proyecto del Tren Maya

Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), compartió detalles acerca de las labores de rescate arqueológico vinculadas al proyecto del Tren Maya:

Se identificaron 58,044 estructuras arquitectónicas.

Se recuperaron 1,407,983 fragmentos de cerámica.

Se registraron 1,936 objetos móviles.

Se encontraron 669 restos humanos.

Se identificaron 2,252 elementos naturales destacados.

Además, Prieto informó sobre el descubrimiento de un enterramiento en el Chultún 2, ubicado en la Acrópolis de Ek´ Balam, Yucatán.

Se presentará nueva Terna para la SCJN Ante Rechazo Inicial

El presidente López Obrador explicó que, debido al rechazo de la primera terna para la sustitución de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte, enviará una nueva lista de candidatas hoy mismo. Destacó que se necesita mayoría calificada para elegir entre las propuestas originales: Lenia Batres, María Estela Ríos y Bertha Alcalde. Además, defendió a Ernestina Godoy, la actual titular de la Fiscalía capitalina, describiéndola como una abogada honesta, vinculando las críticas en su contra con su participación en casos de corrupción. Afirmó que él prefiere que el Senado tome la decisión sobre la sustituta.

AMLO Aborda la Ilegalidad en el Congreso de Nuevo León

El presidente López Obrador comentó sobre la reciente irrupción en el Congreso de Nuevo León durante el proceso para elegir al gobernador interino. Atribuyó el incidente a una larga confrontación entre el PRI y el PAN. Criticó a los conservadores, calificándolos como neófitos en política, y señaló que la polémica surgió cuando Samuel García expresó su intención de participar en la presidencial de 2024. Subrayó que los ciudadanos tienen la libertad de elegir y expresarse. Además, reprochó a la oposición por ofender a la esposa de García.

Celebra Posicionamiento en Encuesta Internacional

El presidente López Obrador destacó los resultados de la encuesta de Morning Consult, que lo sitúa en segundo lugar entre los líderes mundiales con un 63% de aprobación, detrás del primer ministro indio, Narendra Modi, quien lidera con un 77%.

AMLO elogia la labor de Rosa Icela Rodríguez en Diversos Frentes

El presidente destacó la destacada labor de Rosa Icela Rodríguez como servidora pública. Expresó su orgullo por contar con su apoyo, resaltando que el trabajo no es responsabilidad de una sola persona, sino de un equipo colaborativo. Subrayó que Rodríguez, además de liderar la Seguridad Ciudadana, está a cargo del Tianguis del Bienestar y encabezando esfuerzos para reestructurar y eliminar la corrupción en el ISSSTE.

AMLO Optimista sobre su Gobierno: Menos Violencia y Reducción de la Pobreza

El presidente compartió su bienestar personal, reconociendo algunos achaques, pero expresando sentirse bien en general. Destacó su esperanza de concluir su mandato de manera positiva, mencionando que aunque existen problemas, lo que más le duele es la violencia y las pérdidas humanas. Manifestó su deseo de lograr una reducción del 20% en los homicidios para el próximo año. Además, resaltó su satisfacción por la disminución de la pobreza y presentó un gráfico que indica la reducción de la deuda, explicando que actualmente es del 45.8% del PIB y se prevé cerrar en 48.8% para 2024.

Propone AMLO Eliminar el INAI Tras Escándalo de Corrupción

El presidente anunció su intención de desaparecer el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) después de revelarse actos de corrupción y venta de plazas por parte del excomisionado Oscar Guerra Ford. Afirmó que la Función Pública y Gobernación llevarán a cabo investigaciones y presentarán las denuncias correspondientes.

AMLO: Inmune a Críticas, Gobierna para el Pueblo

El presidente destacó que la constante embestida mediática no le ha afectado, ya que desde el inicio decidió gobernar para el pueblo, algo que considera incomprendido por los conservadores. Subrayó que la política se construye desde abajo, en el territorio, junto con la gente, respetando sus necesidades. Agradeció a sus adversarios por no ser extremistas, señalando que en México no hubo solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, casi una revolución. Insistió en que para lograr cambios se requiere valentía, corazón y carácter.