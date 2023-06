Pero la empresa española ofreció la venta de plantas, de las cuales se compraron 13, y se pasó del 38 al 55 % de la generación de energía, algo por lo que consideró esta compra como la segunda nacionalización.

AMLO sobre el INE Y ASPIRANTES

“No veo yo que eso sea contrario a la democracia. Pienso que la vida pública debe sar cada vez más pública o debe dejar de simular y que no haya tapados, que no haya dedazo, que no haya cargadas, que no haya imposiciones, eso es lo que tiene que cuidarse”, dijo.