El director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Zoé Robledo, fue cuestionado sobre su declinación por la gubernatura de Chiapas. Al respecto, explicó que desea continuar acompañando al presidente en la construcción de IMSS-Bienestar y el fortalecimiento del sistema de salud.

“Ayer me notificaron. (…) Una donde dije que habían tergiversado mi opinión, mi dicho, lo retorcieron, y como demostré que habían alterado lo que yo había expresado ayer me avisan que lo bajan también. Fue la misma consejera que es filo-panista. Ni modo, ya me va a volver a sancionar”, comentó.

Amparos sobre libros de la SEP

Al ser cuestionado sobre qué sucederá en Chihuahua y Coahuila por los amparos tramitados para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reiteró que tienen que esperar la resolución de la SCJN.