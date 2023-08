Expuso, con una gráfica, que de 2004 a 2018 cayó considerablemente la producción en el complejo Cantarell y advirtió que, de haber continuado la tendencia, México habría tenido que importar.

“Para golpear, no son capaces de aceptar que el pueblo de México es trabajador, fraterno, que se van allá [a Estados Unidos] a buscar la vida, arriesgándolo todo. No se olvidan de sus familiares, no se olvidan de México”, condenó.

Zoé Robledo descartó ir por la gubernatura de Chiapas

Antes de concluir de conferencia matutina, habló sobre el plan para que las personas sin Seguridad Social tengan, también, acceso a servicios médicos de manera gratuita y universal.

“Va a ser el mejor sistema de salud del mundo”, dijo sobre el IMSS-Bienestar, que ya se tiene contemplado en varias entidades y que esperan extender al 95 por ciento del territorio nacional.