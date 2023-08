“Les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia, un almacén, aquí en la Ciudad de México (CDMX), con todas las medicinas del mundo en cantidades razonables. Para que cuando falte en un hospital, ahí (halla). Como un banco de reserva de medicamentos”, dijo.

Hay suficiente agua

“Sí ha habido calor en algunas zonas más que antes. Pero no hay riesgo de que nos quedemos sin agua en ninguna parte del país. Solamente lo de Nuevo León. No sé qué pasó en estos días, si ha llovido, pero no estaba lloviendo”, puntualizó.