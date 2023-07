El presidente destacó información sobre la cantidad de personas que cuentan con telefonía celular, televisor, computadora e internet.

“Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes, no lo dije yo. Para que no me vayan a cepillar”, dijo el mandatario federal.

Antes, el presidente López Obrador pidió una cita de Bertolt Brecht, que dijo “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticos”.