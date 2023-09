Festejo 5 de septiembre en el Zócalo

El anuncio oficial indica que Grupo Frontera será el encargado de clausurar las celebraciones del 15 de septiembre en el Zócalo.

En respuesta a los comentarios controvertidos hechos por Yahritza y Su Esencia sobre la comida mexicana, el Ejecutivo solicitó el video de «Frágil» de Grupo Frontera y justificó a los artistas diciendo que todos somos propensos a cometer errores, ya que somos seres humanos. Agregó que ellos ofrecieron disculpas con humildad y enfatizó la importancia del perdón por parte de todos.

AMLO invita a participar en la lotería nacional, habrá grandes premios

El mandatario convocó a los ciudadanos a unirse al sorteo de la Lotería Nacional, donde las ganancias obtenidas serán destinadas a la edificación de un hospital para el IMSS-Bienestar en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, ubicada en Quintana Roo, específicamente en la histórica región de la antigua civilización maya.

Los premios en juego incluyen una vivienda en Cancún con un valor superior a los 197 millones de pesos, así como la oportunidad de adquirir un palco en el Estadio Azteca.

Habrá agua en Nuevo León

Durante la apertura de la fase inicial del Acueducto Cuchillo II en Nuevo León, el presidente destacó que esta infraestructura será de gran utilidad en una región que enfrenta recurrentes sequías, asegurando un suministro de agua para Monterrey y sus áreas circundantes.

Es esencial considerar las perspectivas a largo plazo, dado el constante crecimiento de la zona metropolitana de Monterrey.

“El Cuchillo II se construyó de manera conjunta entre el gobierno federal y estatal, participaron empresas de Nuevo León”, destacó AMLO. “Los trabajadores de la construcción son héroes anónimos, fue una suma de voluntades hace posible resolver los problemas complejos; se requirió una inversión de 12 mil millones de pesos”, externó.

López Obrador comentó sobre el proyecto hídrico «Monterrey VI», destacando que, aunque no se descarta, no podría iniciar una obra de esta envergadura de inmediato. Sin embargo, subrayó la relevancia del proyecto debido a su capacidad para impulsar la economía y crear empleos, considerándolo una iniciativa de importancia estratégica para el futuro.

Simulacro el 19 de septiembre

El 19 de septiembre se acerca, y se ha programado un acto conmemorativo a las 7 de la mañana en el Zócalo. En esa jornada, Laura Velazco, quien encabeza la Protección Civil, proporcionará un informe sobre la implementación de la Alerta Sísmica en dispositivos móviles, además de abordar otros temas relevantes.

Se anticipa la realización de un simulacro en esa fecha.

AMLO se pronunció en contra de quemar casa de Xóchitl

Cuando se habla de la polarización en la sociedad, es importante evitar generalizaciones. Sin embargo, es evidente que la élite política está ocupada en otros asuntos, y es natural que surjan tensiones, especialmente debido a las elecciones. En este contexto, es fundamental calmar los ánimos y evitar la creación de un ambiente político hostil.

El líder gubernamental reafirmó su desacuerdo con respecto a la idea de quemar la residencia de la representante del movimiento contrario, Xóchitl Gálvez, quien supuestamente construyó su casa sin los documentos y permisos adecuados. Es esencial que nos veamos como adversarios a superar en lugar de enemigos a destruir, expresó.

No hay endeudamiento presupuestal: AMLO

El presidente presentó gráficos que ilustran la estabilidad económica actual de la nación. Además, anunció que la deuda nacional se mantendrá tres puntos porcentuales por debajo de los niveles en los que la dejaron los gobiernos anteriores, como Calderón y Peña Nieto, para asegurar que los futuros líderes tengan recursos disponibles.

No habrá crisis económica

“También decirle a la gente que no hay visos ni ningún problema que pueda convertirse en crisis económica o financiera al termino del sexenio, no hay nada, ya ven como antes a finales de los sexenios devaluaciones, caída de la economía, inflación, todo eso no tenemos, afortunadamente nada que temer, se están manejando las finanzas públicas con mucha responsabilidad”, aseguró AMLO.

AMLO quiere realizar su sexto informe en un pueblo

El presidente AMLO expresó su deseo de presentar su sexto informe de gobierno en una localidad, argumentando que su origen y formación provienen de la base de la sociedad.

Enfatizó que la política que mira hacia el futuro ya no se centrará en las élites, sino que se orientará cada vez más hacia la participación popular, involucrando a la gente en el proceso. Subrayó que nunca más se dará la espalda al pueblo ni se lo ignorará, rechazando la idea de que la política sea exclusivamente un asunto de los políticos o de la academia.

Escogió el Zócalo para su retrato oficial

También existe la posibilidad de que el último informe se celebre en el Zócalo.

El presidente López Obrador compartió que para su retrato oficial, eligió el Zócalo como fondo. Destacó que a lo largo de su mandato, han tenido numerosas ocasiones para visitar este lugar emblemático, y que su movimiento ha perdurado durante un período excepcionalmente prolongado, sin parangón en la historia.