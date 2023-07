“Se dieron concesiones que tienen tiempo y que se tendrán que revisar y cancelar. (…) Que los revisen porque, no sólo ahí, son concesiones que dejaron en el pasado y ahora están reclamándonos a nosotros con todo derecho. Hay concesiones peligrosas”, sostuvo.

El presidente fue cuestionado sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordena no abordar temas electorales ni mencionar a Xóchitl Gálvez. Aseguró que es un intento de justicia y que esperará a conocer los detalles para saber qué hará, pero adelantó que buscará ejercer siempre su derecho a la réplica.

“Voy a aparecer con una cinta, me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Dónde queda la libertad, la libertad de expresión, el derecho a la réplica y el derecho a disentir? ¿Qué no son principios básico de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión.