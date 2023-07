El mandatario habló sobre la denuncia que presentó Xóchitl Gálvez en su contra por violencia política de género, a lo que respondió “Yo no ofendo a las mujeres”.

“Muy triste, lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables; no puede haber impunidad. De acuerdo al informe que nos dieron hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores, se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada, sin embargo, no lo arreglaron ni tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse, entonces cuando bajan a la niña que llegó enferma para atenderla de dengue, queda atrapada”, explicó el mandatario.

AMLO habló sobre situación de Altos Hornos de México

El presidente López Obrador fue cuestionado sobre la situación en la que se encuentran los trabajadores de Altos Hornos.

López Obrador dijo que el antecedente de esta situación es que Carlos Salinas entregó la empresa a Alonso Ancira, y que se llegó a hablar de que la familia tenía acciones en la empresa.

“El señor Ancira resultó no un buen empresario. Muy vinculado a políticos del PRI, a los gobernadores de Coahuila, que deberían de estar tratando de ayudar a resolver al problema porque son parte del problema”, dijo.

Apuntó que la empresa quebró y se dejó sin empleo a muchas personas, por lo que ahora su gobierno lo que busca es que se acepte entregar la empresa a otros inversionistas que quieran hacerse cargo.

No obstante, dijo que Alonso Ancira, posiblemente mal aconsejado, con deudas cada vez mayores no quiere acuerdos.