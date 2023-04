“Se me bajó la presión porque traía yo una deshidratación”, dice el tabasqueño, quien agrega que en días pasados presentó una fatiga. Por ello recomienda “mucho” que la población beba mucha agua.

Critica al INAI

“Había mucha fantochería. Ahora que uso el helicópetro de las Fuerzas Armadas, me dice el comandante Rosales, que es un maestro que me da mucha confianza porque ha formado a muchos pilotos. Entonces me dice… le consulto presidente si quiere que pidamos la atención”, en referencia a la preferencia que antes se daba al titular del Ejecutivo para frenar operaciones en aeropuertos o liberar vías terrestres para su paso. “Eso no es el poder”, insiste.

AMLO habla del caso de Emilio Lozoya y el posible acuerdo reparatorio.

“Lo más importante es que devuelvan lo que sustrajeron, que raparen el daño. Un poco lo que se hizo en Estados Unidos de recoger los bienes del que fue tesorero en Coahuila”, al refereirse a los casi 5 mil millones que le serán devueltos al gobierno mexicano.