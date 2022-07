Planea PRI homenaje a ex Presidente Echeverría

Augusto Gómez Villanueva sostuvo que el PRI planea un homenaje al ex Presidente Echeverría

CDMX.- Augusto Gómez Villanueva, decano de la Cámara de Diputados, reveló que la dirigencia nacional del PRI planea realizar un homenaje al ex Presidente Luis Echeverría Álvarez, quien falleció la noche del pasado viernes.

Sin dar una fecha, Gómez Villanueva, de 92 años de edad, aseguró que el priismo no le ha dado la espalda al ex Presidente, pues se prevé que asistan al evento sus ex colaboradores y militantes.

«El PRI va a realizar un evento de homenaje. Haremos también otro homenaje en la presentación del libro de memorias del Presidente Echeverría», aseguró al arribar al crematorio del Panteón Español.

«Desde luego (el evento será) en el partido, en donde lo determine el propio Comité Nacional, seguramente la Fundación Colosio, es un tema que para nosotros resulta sensible, el partido está integrado por sectores obreros, campesinos, populares, que fuimos los que lo lanzamos a la Presidencia de la República y lo acompañados en su largo recorrido de diálogo en sus diferentes niveles».

Tuvo gran pasión por el campo mexicano

Gómez Villanueva, quien fue jefe del Departamento de Asuntos Agrarios, que después se convirtió en la Secretaría de la Reforma Agraria en el sexenio de Echeverría, defendió el paso del priista en el Gobierno federal, pese a las masacres de 1968 y 1971.

«Un hombre extraordinario, un mexicano que no solamente fue un ciudadano con un profundo amor por nuestra historia y País. Como político y como Presidente deja una profunda huella en la cual esencialmente los campesinos de México le reconocen su entrega y su vocación social, pero sobre todo su gran pasión por el campo de México», sostuvo.

«Le tocó vivir una etapa compleja donde sin duda alguna quedaron los resabios del 68, pero que, sin embargo, era un acontecimiento que ocurrió en todo el mundo, en donde la juventud buscaba caminos para poder avanzar. Tuvo una esposa extraordinaria, fue un ejemplo».

Gómez Villanueva inisistió en que pronto también saldrá un libro de memorias del ex Presidente en el que participará, junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Pedro Joaquín Coldwell, Jorge de la Vega, Beatriz Paredes.