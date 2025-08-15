“No Tienen Mucho Impacto”: Sheinbaum Reacciona por Alertas de Viaje de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló hoy 15 de agosto de 2025 sobre los visitantes y turistas que llegan a México y aprovechó para pronunciarse por las alertas de viaje de Estados Unidos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las alertas de viaje?

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó los números en cuanto a turismo en México, destacó el aumento y habló sobre las alertas de viaje de Estados Unidos.

La Presidenta destacó que los visitantes a México pasaron de 41.7 millones de enero a junio de 2024 a 47.4 millones en el mismo periodo de 2025.

Con respecto a los turistas, señaló que pasaron de 21.8 millones a 23.4 millones entre 2024 y 2025, también en el periodo de enero a junio.

Como que las alertas esas que saca Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos.

La mandataria federal destaco que «el gasto de los visitantes aumentó, como bien dice Josefina (Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo), México está de moda«.