López Obrador reconoce a Abbott por recorrer boyas alambradas en Río Bravo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al gobernador de Texas, Greg Abbott, por haber recorrido a territorio estadounidense las boyas alambradas instaladas en el Río Bravo, del lado mexicano, como medida antiinmigrante.

En su conferencia mañanera de este lunes 21 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador dijo que el gobernador de Texas se dedica a hacer «publicidad», «politiquería» y «grilla».

«Qué bueno que lo hizo, ya el gobernador de Texas mandó a recorrer a su territorio las boyas, ya quitaron las bases que utilizaron para poner esas boyas con alambre de púas. Ya se hizo eso y nosotros lo tenemos que informar al pueblo de México y a nuestros paisanos, que hay muchos en Texas, muchos, muchos paisanos nuestros que esto no lo vieron bien, tengo información de que muchos protestaron porque México merece respeto, a México se le tiene que respetar (…).

«Este es un caso del gobernador de Texas y qué bueno que rectifica, que no cae en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión, qué bueno que él toma esta decisión, ojalá y aprenda que debe respetarnos», dijo.

Mencionó López Obrador que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también está en campaña con temas migratorios «diciendo que va a utilizar armas, cañones, misiles para combatir el narcotráfico en México».

El Presidente López Obrador aseguró que su gobierno enfrenta a la delincuencia.

«Cómo va a amenazar, por eso al señor DeSantis, con esos arranques propagandísticos, politiqueros no le ha ido bien. He estado viendo encuestas, y con todo respeto, no levanta porque tiene una política antimigrante, una política inhumana, discriminatoria y los estadounidenses no ven bien eso», expresó.

Repitió que ante las elecciones en EU, candidatos están queriendo culpar a México en temas de migración, fentanilo y el T-MEC, «pero no les da resultado porque nosotros cuidamos mucho esa relación».