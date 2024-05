Inclusión financiera, un camino indispensable para la mejora social y económica de los mexicanos

Presentan el libro “Un sistema financiero para la

movilidad social”, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y el Center for Financial Access, Inclusion and Research de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey (FAIR Center).

El documento ofrece un análisis de cómo el sistema financiero puede llevar a una mejora de la movilidad social en la sociedad mexicana.