En tanto, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, destacó los trabajos de rescate y la protección a familiares y rescatistas, señalando que a pesar de las dificultades del clima, «estamos entregados y muy comprometidos y no nos vamos a ir hasta que no rescatemos a los mineros; jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso».

Velázquez adelantó, además, una segunda etapa en los trabajos de rescate. Dijo que se evalúan los trabajos de buzos con mineros voluntarios: «Ojalá que hoy pueda ser. Vamos a ver si hoy pueden ingresar los buzos y de manera inmediata puedan ingresar los rescatistas«, declaró la coordinadora de Protección Civil.

Finalmente, Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, informó que han bajado los niveles de agua en los pozos, aunque no se ha llegado al nivel óptimo para que entren los rescatistas. Informó que los rescatistas han hecho cuatro descensos y encontraron que no hay condiciones aún.

Sin embargo, Sandoval precisó que se seguirán realizando intentos.