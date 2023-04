“Hay mucha gente en Estados Unidos manipulada. Vimos una encuesta de cómo un porcentaje mayoritario sostiene que los migrantes introducen drogas a Estados Unidos cuando el migrante va a trabajar y buscarse la vida”.

“Dice ‘México no acepta, no participa y está en modo negación. Le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo, no hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo”.

Carta de México a China por fentanilo

López Obrador compartió la carta que envió a Xi Jinping, presidente de la República Popular de China en materia de fentaniloy su comercio. El objetivo de la misiva fue para solicitar apoyo por razones humanitarias para controlar los envíos de fentanilo desde China a México.

Parte de la carta leída por AMLO, dice:

“Últimamente de manera falaz e irresponsables algunos senadores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen a causa del consumo de fentanilo.

“Inclusive han llegado a decir que si no detenemos a las bandas de narcotráfico que operan en México y que introducen esta droga podrían presentar una iniciativa a su congreso para que las fuerzas armadas de Estados Unidos invadan nuestro territorio.