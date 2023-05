«Se está en un proceso de transformación hay dos proyectos de nación contrapuestos, quién decide es el pueblo, la mayoría, no va a ser el dinero como era antes o los medios de información manipulando, ya no».

El jefe del Ejecutivo señaló que por más que ataque sus adversarios lo único que hacen exhibirse y perder credibilidad porque ya la gente lo que hace es apagar el noticiero, no verlos, no escucharlos, no enojarse.

«Si no se tuviese el apoyo del pueblo, si la gente no respondiera, no habría tampoco que reclamarle nada al pueblo, sino plantearnos qué estamos haciendo mal, porque no nos comunicamos, porque no convencemos, porque no persuadimos; no echarle la culpa a la gente, a veces los dirigentes no hacemos bien las cosas, los dirigentes del bloque conservador se equivocan muchísimo porque no entienden».

Destacó que en este proceso de transformación la gente está en la vanguardia y no hay mal humor social como era antes.

«Se acuerdan del mal humor, pues no hay mal humor la gente está contenta, feliz, requetebién, la mayoría; algunos están molestos, pero ahí van a ir poco a poco cambiando, además no vernos como enemigos a destruir eso está mal. Si acaso vernos como adversarios a vencer, no enemigos a destruir».