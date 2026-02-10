Eclipse Solar de Febrero de 2026: ¿Cómo Puedo ver el Anillo de Fuego si Estoy en México?

En el calendario de fenómenos astronómicos de este año destaca el eclipse solar del 17 de febrero de 2026 conocido como anillo de fuego. Como te hemos informado en N+, este fenómeno se aprecia cuando la Luna se coloca en un punto de su órbita con una distancia mayor respecto a la Tierra. A esta posición los expertos en el tema la llaman apogeo.

De acuerdo con especialistas, el tamaño de la Luna ante los ojos de las personas parece ser menor que el tamaño del Sol. Esta alineación entre los cuerpos del espacio genera una imagen con forma de anillo.

Así, el eclipse tiene una duración de más de cuatro horas en total. En el punto de mayor alineación, la etapa del anillo de fuego se mantiene por un lapso de dos minutos o poco más.

¿A qué se le llama fenómeno del anillo de fuego en el eclipse de febrero?

La causa de este tipo de eclipse solar reside en la forma de la órbita de la Luna. Es decir, el satélite de la Tierra se desplaza en una trayectoria que no forma un círculo perfecto. Cuando la Luna está en el punto de apogeo, su diámetro se reduce en apariencia desde la superficie de nuestro planeta.

En el eclipse de febrero de de 2026, la Luna oculta el 96,3 % del Sol. A consecuencia de este porcentaje de cobertura, el cielo no llega a la oscuridad de la noche y en lugar de la penumbra de un eclipse total, aparece un aro de luz en el firmamento, lo que se conoce como anillo de fuego.

Según especialistas este fenómeno no solo es un espectáculo visual si no también de comportamiento entre los animales, ya que se comportan ante lo que viven, pues tienen la misma conducta que normalmente registran durante el amanecer.

¿Se podrá ver el eclipse solar de febrero o anillo de fuego en México?

Debido a lo espectacular de del eclipse solar de febrero ha surgido expectativa de si en México existe la posibilidad de observación de este eclipse. Sin embargo, los datos sobre la trayectoria del fenómeno astronómico indican que el evento no tendrá visibilidad en nuestro país.

El resto de las naciones en el hemisferio norte contará con esta oportunidad de observación. El trayecto de la sombra de la Luna se localiza en el sur de nuestro planeta.

Por lo tanto, el anillo de luz solo aparecerá en el continente de la Antártida y en las aguas del océano Austral. No obstante, regiones de América del Sur y de África sí observan el eclipse en una fase de tipo parcial. En lugares como la Patagonia o Madagascar, el disco de la Luna cubre solo un fragmento del Sol.

Es decir, si estás en México, la alternativa para apreciar el eclipse solar del 17 de febrero de 2026, es seguirlo a través de transmisiones en línea de observatorios o plataformas como NASA Live o redes sociales.