“Yo no entiendo bien cómo está esa resolución. Yo creo que no la limita. Yo recuerdo que creo que el artículo 11 de la Constitución del estado que para ser gobernador de Veracruz se necesitas ser originario o hijo de veracruzano. Por ejemplo yo puedo porque mi papá era de Veracruz. Pero se puede también por la residencia y ya Rocía fue diputada federal y senadora de Veracruz. (…) Yo creo que sí va a poder participar en caso de que gane la encuesta”.

No habrá más proyectos de infraestructura

El presidente reiteró la disposición del gobierno de ya no comenzar nuevos proyectos de infraestructura que no puedan finalizar dentro de los dos próximos años, lapso en que finaliza su administración

“No queremos iniciar nada que no se vaya a concluir, a terminar”, expresó Obrador.

Cuauhtémoc Cárdenas no seguirá siendo parte de «Méxicolectivo»

En medio de las críticas por ser parte del proyecto Méxicolectivo, el excandidato a la Presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aseguró que no seguirá siendo parte del mismo y que dicha información la había dado a conocer días atrás a los organizadores.

“Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero, no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa que lo siguieron manejando, cuando me pregunta, yo respondí de la manera que ustedes saben». «Me da gusto que haya aclarado. De todas maneras no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conservadores”, expresó López Obrador.