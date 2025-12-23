¿Cuánto Dura el Servicio Militar 2026? Estas Semanas Tendrás que «Marchar» en México

En México hay un procedimiento que deben cumplir todos los ciudadanos hombres, y algunas mujeres, para liberar «la Cartilla», se trata del Servicio Militar Nacional, y en N+ te decimos cuánto tiempo dura y cuántas semanas tienes que marchar si estás en edad de completarlo.

Lo primero que hay que entender es que es una obligación ciudadana que tiene sustento legal en el artículo 5 de la Constitución Política, así como en la Ley del Servicio Militar y su Reglamento, pero ¿cuánto tiempo tengo para liberarlo en México?

Éste cuenta de 5 fases que los hombres y algunas mujeres de entre 18 y 40 años de edad, es decir que se encuentran en edad militar, deben seguir para liberar la cartilla del Servicio Militar Nacional.

Aunque no sólo los mexicanos que residen en México, aquellos connacionales que habitan en el extranjero también deben presentarse en las Oficinas Consulares para cumplir con este deber.

¿Cuánto dura el servicio militar 2025 y cuántas semanas hay que marchar?

Conocido como SMN, por abreviatura, cambiará su temporalidad a partir de 2026. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional quienes lo realizan deberán cumplir «encuadrados» 13 sábados.

Es decir que deberán acudir a los Centros de Adiestramiento del SMN del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México desarrollando el Programa General de Adiestramiento Militar 2026.

Los escalones de fechas a cumplir contarán de 13 sesiones sabatinas (13 semanas):

1 escalón, del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026

2 escalón, del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026

En cualquier caso, el horario a cumplir para hombres y mujeres encuadrados es de 07:00 a 13:00 horas.

Tomando en cuenta que cada sesión consta de seis horas, en total quienes hagan el SMN cumplirían 76 horas por cada escalón (13 sábados), mismos en los que entre otras labores deberán marchar.

¿Cuándo es el Sorteo del Servicio Militar en 2026?

Si bien aún no se ha dado a conocer una fecha oficial de realización del Sorteo del Servicio Militar Nacional.

La Sedena ha dado a conocer en años anteriores que éste se realiza durante uno de los domingos del mes de noviembre de cada año, en las Juntas municipales y Alcaldías de Reclutamiento.