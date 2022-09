Comisiones del Senado aprueban iniciativa para que Fuerzas Armadas sigan en las calles

Con 18 votos a favor y 10 en contra y una abstención, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, aprobaron el dictamen sobre el 5º Transitorio de la Constitución, que busca la permanencia hasta el 2028 de las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, para labores de seguridad en las calles del país.

Dicha minuta aprobada en la Cámara de Diputados, ahora toca a los senadores de la república discutirla y aprobarla. Dicha propuesta del PRI para modificar el artículo 5º Transitorio mantiene divididos los senadores, pues la oposición PAN, PRI, PRD, MC, GP y algunos morenistas impedirían que esta reforma pase, ya que se trata de una reforma constitucional que requiere de mayoría calificada, o sea, dos terceras partes de los senadores.

La minuta pasa este martes al Pleno a primera lectura y el próximo miércoles se le dará segunda lectura. Se prevé que la oposición vote en contra la iniciativa del PRI, pues no aceptan que el país se militarice con esta reforma que requiere de dos terceras partes de los senadores para su aprobación.

Después de tres horas de discusión los senadores dividieron sus opiniones sobre mantener a fuerzas armadas en las calles ante la falta de preparación de la Guardia Nacional a la que le falta mucha capacitación, así como el reforzamiento de las policías estatales y municipales.

Durante la discusión en las comisiones, los senadores posicionaron sobre el tema en donde el morenista Félix Salgado Macedonio, según él la Guardia Nacional ha dado muy buenos resultados, tiene una gran aceptación del pueblo de México, es el cuerpo policial más vigilado en la historia de México.

Pidió no actuar con egoísmo, ni con siglas partidistas, porque va más allá de los símbolos de partidos, pues la seguridad pública no tiene partido, e hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que se pueda aprobar esta propuesta por unanimidad.

El senador Antonio Cruz Álvarez Lima de Morena, señaló que ante circunstancias extraordinarias que vivimos necesitamos adoptar medidas extraordinarias, porque sería irracional que durante el cambio de poderes del 2024, existiera un clima de emergencia criminal, al no estar las fuerzas armadas apoyando en materia de seguridad pública.

En su participación el senador Noe Castañón, de Movimiento Ciudadano, advirtió que si este transitorio llegara aprobarse violaría la facultad del siguiente presidente de proponer su propia estrategia de seguridad pues quedaría condicionada a esta aberración jurídica.

“No hay que perder de vista que el texto original del 5º transitorio expresamente fijó una temporalidad limitada al accionar de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”, reiteró.

El senador del Grupo Plural, German Martínez, aseguró que “no se puede gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”, pues además alertó que poco a poco, como la humedad, desde 1996 con Ernesto Zedillo, ganan terreno los militares.

Sobre el transitorio que se discute siguen la suerte de lo fundamental y lo fundamental es que la autoridad civil está por encima de la autoridad militar, argumentó el senador y que parafraseando a Octavio Paz “estamos instalando a la mentira de que el poder civil manda sobre el militar, estamos constitucionalizando permanentemente el mando castrense cuando lo que es, es una autorización transitoria específica disciplinada regular”.

Indicó que otro argumento político es que “se trata de una permuta frente a un cambalache, frente a un trueque de una verdad histórica, la verdad histórica de Renato Sales García (Fiscal de Campeche) que es Alejandro Moreno (presidente del PRI) que es un presunto delincuente a cambio de votos en el Senado, eso lo dijo el señor Renato Sales y no nadie más”.

El senador de MC Clemente Castañeda manifestó que no puede convalidar una reforma de esta naturaleza porque en el fondo no hay ninguna ningún replanteamiento del cambio de seguridad, no hay ningún plan para cambiar la necesidad de seguridad de los mexicanos y en el fondo solo hay la intención del presidente de la república de congraciarse de las fuerzas armadas.

“Seguir haciendo solida una alianza, ni siquiera para atender los problemas del país, quizá más bien para mantener el estatus político y la fuerza política que están a punto de perder en la elección del 2024, aseguró el legislador”.

Miguel Ángel Mancera, del PRD, lamentó que a las fuerzas armadas se han expuesto por culpa de los gobiernos que las mantienen en tareas de seguridad pública y que son expuestas a críticas de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas.

Aseguró que esa exposición desgasta a las fuerzas armadas del país, pues la seguridad publica debería estar reservada a las fuerzas policiacas civiles, y no a las fuerzas armadas, señaló Mancera, sobre la visión que hay en el exterior sobre nuestro Ejército.

Para la senadora, Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que lo que le preocupa es el fondo con esta reforma que pretende es militarizar a la Guardia Nacional y no hay voluntad para hacer a este cuerpo policiaco en civil.

Esta minuta es la confesión de la estrategia de seguridad, pero más que eso es la renuncia del gobierno de México a que México pueda desarrollar y tener un cuerpo policial civil. Nadie está en contra de las fuerzas armadas, pues no está en duda el apoyo de los mexicanos a los militares y marinos, pues queremos a als fuerzas armadas que realizan sus actividades.

Aún sin acuerdos en el Senado con la oposición: Monreal

Por la mañana, el senador de Morena Ricardo Monreal Ávila señaló que aún no hay nada firme para aprobar el artículo 5º Transitorio de la Constitución, en materia de Guardia Nacional, para que las fuerzas armadas permanezcan en las calles, pues dijo la oposición se mantiene firme de no ir con esta iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados con el apoyo de los priistas y promotores de la misma.

“Estoy intentando buscar alternativas, pero en esta ocasión veo a los integrantes de los grupos parlamentarios distintos a los nuestros, más firmes en su decisión sin movimiento, pero nos quedan unas horas y no me cansaré de seguir dialogando estoy haciendo un esfuerzo mayúsculo de dialogo y flexibilidad, buscando alternativas y proponiendo alternativas para que nos puedan acompañar en esta reforma constitucional”, manifestaba el legislador.

Monreal mencionó que las negociaciones con la oposición “son otro temblor”, y que en estos momentos está conversando con cada uno de los senadores y senadoras de los partidos para convencerlos.

El senador Monreal dijo que no puede revelar los acuerdos y las conversaciones que ha tenido con los legisladores, porque es faltar a la confianza, pero “sí puedo decir que mantiene una posición más inamovible que en otras ocasiones”.

“No puedo decir ni dar a conocer las alternativas publicitar las conversaciones que tengo con ellos, con cada uno de ellos, pero fue el viernes, el sábado, ayer domingo incluso, hoy, he estado conversando con mucha paciencia con todos ellos e incluso individualmente para lograr un consenso, no podría adelantar vísperas”.

Indicó que casi la unanimidad el grupo parlamentario de Morena está para apoyar la iniciativa que hoy se discutirá, y que son cuatro los senadores morenistas que no apoyan, pero que está trabajando para convencerlos.