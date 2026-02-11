Anuncian la Primera Etapa de Registro Beca Rita Cetina Primaria 2026: Cuándo Inicia y Requisitos

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) dio un paso muy importante hacia el registro en línea de la Beca Rita Cetina para primaria 2026, pues eso ya se dio a conocer la fecha en que empezará la primera etapa de cara a la inscripción, por eso acá te decimos cuándo inician las asambleas informativas y los requisitos.

Poco a poco el titular de la CNBB, Julio León, se ha encargado de darle tranquilidad a los futuros beneficiarios de educación básica, por eso en una nota previa ya te dijimos cuál es el link oficial de la Beca Rita Cetina al registro en línea primaria y las fechas oficiales en que se abrirá la plataforma para inscribir a tu hija o hijo de escuela pública.

¿Cuándo inicia la primera etapa de registro Beca Rita Cetina primaria?

La primera etapa para hacer el registro a la Beca para Primaria es que se lleven a cabo las asambleas informativas, las cuales darán inicio este lunes 9 de febrero 2026 en las escuelas públicas de todo México, así lo anunció Julio León a través de sus redes sociales oficiales.

Es importante recordar que las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina se hacen para informarle a los padres de familia y futuros beneficiarios todo lo que necesitan para hacer el trámite, desde las fechas de registro, el link oficial y los documentos que se necesitan para la inscripción en línea.

Requisitos para las Asambleas Informativas Beca Rita Cetina 2026

Para esta primera etapa lo único que necesitan los padres de familia es estar pendientes de la información que brinde la escuela en la que estudiantes sus hijos, pues será la institución educativa la encargada de anunciar la fecha en que se realizará la asamblea informativa en el plantel.

Se espera que el registro en línea de la Beca Rita Cetina para primaria empiece entre los meses de febrero y marzo 2026. Para ese momento, los padres de familia ya deben contar con su cuenta Llave MX debidamente registrada y también necesitan los siguientes documentos: