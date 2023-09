Durante la conferencia de este jueves, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defendió a Samuel García, gobernador de Nuevo León, esto por el enfrentamiento que ha sufrido por parte de los partidos PRI y PAN, donde están buscando frenar sus planes para tener la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano.

“Se ha portado muy bien el gobernador Samuel García, aunque lo están maltratando, pero hay que acostumbrarse también a eso, si no la vida no sería vida, y no se puede ser monedita de oro cuando se está trabajando para servir al pueblo, siempre va a haber inconformidad y además eso es consustancial a la democracia”, comentó el mandatario.