AMLO no descarta cambiar al fiscal de Tamaulipas, tras ser señalado por corrupción

[ssba]

El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a modificar la ley para elegir al fiscal de justicia. Irving Barrios Mujica, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas, es señalado por la prensa durante la conferencia matutina del presidente, como “un operador del viejo régimen” que “tapa el cochinero” de administraciones pasadas. El cual formó parte de la pasada administración encabezada por Francisco García Cabeza de Vaca. Ante el cuestionamiento AMLO respondió: “Es sólo uno de los cientos de resentidos y trasnochados que día con día se empeñan por ensuciar a la actual administración de Américo Villarreal (…) absteniéndose a transparentar y empujar los casos que pesan sobre funcionarios de la administración pasada”, denunció el reportero. Obrador señaló que esto sucede desde que se permitió que fueran los gobernadores los que nombraran a los fiscales y procuradores estatales, incluidos fiscales anticorrupción. “Permitieron a los gobernadores que nombraran a los fiscales. (…) Eso no es todo, los nombraron por 10 o 12 años y son inamovibles, son intocables”, reprochó y ejemplificó con los casos de Tamaulipas, Morelos y Veracruz.

El presidente aseguró que en algunos estados permanecen Fiscales Generales y de Anti Corrupción designados por mandatarios ajenos a la 4T, disfrazados, según él, de procedimientos “legales y democráticos”. “Los dejaron los anteriores (gobernadores). En Morelos, Graco Ramírez; en Tamaulipas, Cabeza (de Vaca) y en Veracruz, Yunes. Es un problema legal porque están protegidos por el poder judicial, sólo de que estén involucrados en delitos que sí se han demostrado que se involucraron o son presuntos delincuentes”, señaló. “Que él (lo) cambie. No hay que descartar eso”. El presidente pide modificar la ley para que la elección de fiscales en los estados. “buscar la forma de que sí tenga autonomía pero que sea una autonomía real no simulada porque si van a depender del gobernador, pues no se avanza”.

De igual forma, reconoció al pueblo de Tamaulipas y a su actual gobernador Américo Villarreal; haciendo hincapié en los malos gobiernos que ha tenido el estado anteriormente.

“Aunque dependa del ex gobernador ya es distinto, ya no va a darle curso a las denuncias presentadas contra los ex funcionarios pero ya no van a poder seguir encubriendo actos de corrupción, ya es distinto ojalá se den los cambios”.