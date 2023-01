Xico se autodescribe como alguien «alegre, bailador y de puros dieces»

Por: Grecia Gómez Olivas

Xicoténcatl González Uresti aspiró como candidato independiente a la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria en las Elecciones estatales de Tamaulipas de 2016, y posteriormente para el mismo cargo como candidato del Partido Acción Nacional y por la Coalición “Por Tamaulipas al Frente” en las Elecciones estatales de Tamaulipas de 2018.

El 1 de octubre de 2018 tomó posesión como presidente municipal de Ciudad Victoria con el 40.46% de los votos. La tarde del 1 de octubre de 2020 solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo.

En 2016 cuando Xico era candidato a presidente municipal de Victoria de forma independiente, se le realizó una entrevista donde compartió información respecto a sus propuestas, su compromiso con la transparencia, su inspiración política, como ejercería su rol de presidente municipal si resultara electo, entre otros.

Cuando se le preguntó cómo se autodescribe, respondió:

“Bueno soy alegre, soy rebelde de conciencia, no desordenado, soy muy científico, soy muy preparado, soy muy amoroso, me encantan mis hermanos, los amo, amo a la gente, amo a la sociedad, amo a la patria y soy franco, siempre digo la verdad, no me importa las consecuencias políticas que esto conlleve, esa es la ventaja del independiente, puedes decir la verdad, porque no tienes qué ser político, ni dar puñaladas por detrás, ni nada por el estilo, no, entonces independientemente amigo, así es mi lema, respeto todas las maneras de pensar, todas, siempre y cuando insisto, sean de conciencia, de corazón, compasión, también son mis amigos, entonces ese es Xico, el ranchero, el médico, el amigo, el bailador, el deportista, altamente científico, muy capacitado, muy preparado, puros dieces, en donde pasamos siempre ocupamos primer lugar en todo, primer lugar de la carrera, primer lugar de la especialidad, coordinador de presidente de medicina interna, coordinador de endocrinología, en fin, nos hemos caracterizado porque en área técnico médica al cien, en área de trabajo cien, pero en pachanga al cien, no conozco las medias ni conozco el más o menos, todo al cien, así es Xico”.

Fragmento del libro “Entrevistas a candidatos. ¿Por quién votarías? Proceso Electoral 2016”. P.92