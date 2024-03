UCD pide a módulos REPUVE acepten cartas notariadas de autos “chocolate”

Por José Gregorio Aguilar

El coordinador de la Unión Campesina Democrática (UCD) Jorge Sobrevilla solicitó a los módulos del Registro Público Vehicular (REPUVE) de todo el Estado, que acepten la carta notariada de los vehículos usados de procedencia extranjera en los casos en los que sus propietarios no cuenten con el título original de los mismos.

Aseguró que en varias entidades, como el caso de Coahuila, se ha observado un incremento de personas que acuden a realizar sus trámites mediante acta notariada sin que tengan ningún problema en los módulos Repuve.

“En Coahuila por ejemplo, las personas van con un Notario para pedirle un acta notariada y la llevan a los módulos y se les permite hacer el trámite de regularización”.

Pero en Tamaulipas no ocurre lo mismo, sino que por el contrario, si los dueños de los autos chocolate no presentan su título original, simplemente les niegan el trámite y ya son cientos y cientos de personas que no han podido acceder a la regularización por ese motivo.

“Aquí en el Estado no se permite, por eso siempre he dicho que el Decreto no está bien hecho, siento que cada entidad está haciendo las cosas como les place o como ellos creen que está bien”.

Reiteró que en Tamaulipas los encargados de los módulos están actuando bajo su criterio y simplemente rechazan a los carros que no presenten el documento que acredite su legal estancia en el país, negándoles la oportunidad de aprovechar el Decreto y dejándolos fuera del beneficio.

“Porque en realidad no hay una regulación a nivel nacional que te diga que un vehículo americano no entre con una carta notariada, no lo dice y podría ser que en Tamaulipas se aceptara y entonces habría muchos más vehículos regularizados”.