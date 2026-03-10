Tras falta de ambulancias de la Cruz Roja Tamaulipas; Protección Civil garantiza atención prehospitalaria

Por: José Medina

Ciudad Victoria.—

Debido a la crisis financiera y de recursos materiales que enfrenta la Cruz Roja delegación Tamaulipas, y la proximidad del periodo vacacional, la acción prehospitalaria se está brindando en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cubriendo los servicios de emergencia que antes cubría Cruz Roja en su sector, mencionó el coordinador de protección civil Luis Gerardo González de la Fuente.

Señaló que la ciudad está sectorizada en cuatro áreas que corresponden a Cruz Roja, CRUM y Protección Civil del Estado.

Anticipó que para Semana Santa, habrá personal desplegado en todas las playas (desde Bagdad hasta Miramar) y en tramos carreteros, apoyados por centros regionales (Manta, Altamira, San Fernando, Reynosa) y oficinas centrales en Ciudad Victoria.

Indicó que se desplegarán aproximadamente 80 elementos de Protección Civil para el periodo vacacional, iniciando el lunes siguiente (el primero).

‘El trabajo es coordinado con autoridades y grupos voluntarios, habiéndose realizado reuniones previas de coordinación».

Por último, dijo que recientemente se realizaron dos rescates exitosos: unos pescadores con falla mecánica en Villa de Casas y unos senderistas con avería vehicular en Los Troncones, ambos coordinados con Guardia Estatal y pobladores, y ambos rescatados sanos y salvos sin requerir atención prehospitalaria.