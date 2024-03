Trabajadores confirman deficiencias en hospitales de la SST: no tienen material ni insumos básicos

Por José Gregorio Aguilar

La secretaria del Sindicato de la sección 51 subsección 5 del Hospital Canseco de Tampico, Concepción Romero Hernández confirmó que existen graves deficiencias en la mayoría de los hospitales de Tamaulipas.

Dijo que es lamentable que, por ejemplo, en el Canseco, el hospital más grande del Estado, no exista ni lo más básico para trabajar dignamente, como son los guantes y los trabajadores pueden contaminarse al manipular las orinas y los pañales de los pacientes sin protección en sus manos.

Aclaró que aunque el actual es un gobierno humanista, en la Secretaría de Salud se ha olvidado de los trabajadores quienes no tienen material ni insumos para poder brindar la calidad y la calidez que tanto se pregona en los discursos.

“Es lamentable que no podamos tener material e insumo para poder dar calidad y calidez que tanto se pregona para la ciudadanía ya que los compañeros son susceptibles de contaminarse ya que no tenemos ni siquiera guantes para tirar ni siquiera las orinas para cambiar el pañal al paciente”.

Y subrayó «es inhumano que nosotros con las puras manos y con el puro pañalito estemos tratando de darle esa ayuda al ser humano que tanto lo necesita sí es verdad tenemos un gobierno humanista, pero que hay con los trabajadores».

Declaró que antes de que en una sociedad pueda existir la justicia social primero se tiene que hablar de justicia laboral y en ese sentido, Romero Hernández confirmó lo dicho por el líder sindical Adolfo Sierra la semana pasada, en el sentido de que a los hospitales del sector público les hace falta mucho mantenimiento y en muchos, como en el Canseco, la mayoría de los elevadores no funcionan.

Dijo que esta situación no es un hecho menor, porque solamente se está utilizando un elevador el que se utiliza para todo: bajar la basura, subir los carritos con los alimentos, trasladar a los pacientes post operados, bajar los cadáveres, arriesgándose a que los pacientes o sus familiares demanden al Hospital por ese deficiente servicio que se les está proporcionando.

“No puede haber que nosotros no tengamos esa justicia laboral nos hablan de justicia social cuando primero no tenemos esa justicia laboral, el mantenimiento del hospital es el mas grande es al joya pero los elevadores no están funcionando solo tenemos uno por el cual suben y bajan basura cadáveres pacientes para operarse, post operarse y los alimentos. Muchas veces nos hemos quedado sin elevadores y los compañeros subir los carros de comida, subir a los pacientes post operadores despacito caminando con el riesgo de que nos demanden”.

Por último, pero no menos importante, la secretaria general del Hospital Canseco hizo notar las condiciones en las que se encuentran los sanitarios, tanto los que usan los pacientes como los de los trabajadores, y refirió que no se cuenta con equipo de Rayos X y que el área de la lavandería no está funcionando.

“Los baños colapsados, todos los baños de los pacientes, los baños para los trabajadores es un peste inaguantable ahí donde nosotros checamos donde la gente hace la fila para checar es insuficiente lo que han hecho, es nada, la verdad es que solamente van hacen aspas de viento pero no tenemos resultados, estamos luchando por eso. No tenemos rayos X la lavandería no funciona ahorita no hay secadora”.