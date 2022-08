Temen trabajadores de SST despidos masivos a partir de Octubre

Por José Gregorio Aguilar

Ante el temor de que la próxima administración estatal de la denominada Cuarta Transformación, inicie con un masivo recorte de personal en todas las dependencias con el pretexto de la austeridad, el secretario general del sindicato nacional de los trabajadores de la Secretaría de Salud, Adolfo Sierra Medina, dijo que hasta ahora no tiene conocimiento oficial de que habrá despidos masivos en esta institución de salud.

No obstante lo anterior, el líder sindical dijo que en caso de que el nuevo gobierno emanado de Morena que entrará en funciones en Octubre tenga la necesidad de recortar la plantilla, el sindicato estará al pendiente de que lo haga solamente donde se justifique, donde realmente se vea que hay exceso de trabajadores o bien, que las bajas correspondan a gente que no tiene antigüedad y entre quienes no han cumplido con su horario de trabajo.

Para ello se deberá revisar cada uno de los expedientes para no afectar a los trabajadores que sí han cumplido, sobre todo porque la Secretaría de Salud, en cualquiera de sus áreas, necesita de gente responsable y cumplida, para sacar adelante la problemática que afecta al sector y a todos los derechohabientes.

“No hemos hablado del tema, de posibles despidos, pero finalmente habría que revisar expedientes para saber si los trabajadores han cumplido con su horario y checar su productividad. “Yo creo que definitivamente en algunos casos sí va a haber cambios porque se requiere de más presencia y permanencia para atender la problemática de salud de Tamaulipas”.

Opinó que la tijera deberá estar dirigida también entre quienes ingresaron a su centro de trabajo por amiguismo o compadrazgo aún y cuando se trate de trabajadores que ya tienen base pero que no han cumplido con su horario laboral.

“Pero haciendo de lado el amiguismo y compadrazgo realmente darle la oportunidad a quien tenga mayor antigüedad”.