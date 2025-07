Tamaulipas sin agua para pagar deuda hídrica a Estados Unidos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de julio.– La crítica escasez de agua en el norte de Tamaulipas ha dejado a México sin posibilidad de cumplir con el tratado internacional que obliga al país a entregar agua a Estados Unidos. La deuda hídrica se acumula mientras las fuentes naturales continúan sin recargarse.

Las lluvias que inundaron el sur y la zona cañera de Tamaulipas, no impactaron en la zona fronteriza con Estados Unidos.

El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, advirtió que el escenario actual es insostenible. Las condiciones climáticas han impedido la recarga de las presas y ríos que alimentan el sistema del Río Bravo, clave para el cumplimiento del tratado.

“Estamos en una situación extraordinaria. Para pagar lo que se debe, necesitaríamos más de 7 mil millones de metros cúbicos de agua, pero no hay forma de reunir este volumen. No ha llovido lo suficiente y no hay aportaciones significativas a las presas”, explicó el funcionario.

Desde hace más de una década, ningún huracán ha impactado la región con la fuerza necesaria para recargar la cuenca. El último fenómeno de ese tipo fue el huracán ‘Alex’ en 2010. Desde entonces, las sequías prolongadas han debilitado gravemente la disponibilidad de agua.

A pesar de que el suministro doméstico aún está garantizado, los sectores productivos comienzan a resentir la escasez. El distrito de riego 025, uno de los más importantes del país, podría quedarse sin agua en los próximos meses si no se presentan precipitaciones importantes.

Quiroga Álvarez recalcó que Tamaulipas no es el generador de la deuda, pues el agua comprometida al tratado proviene de la cuenca alta, fuera del estado. No obstante, la entidad resiente los efectos directos al estar al final del sistema de distribución.

Para el secretario, la única salida viable es trabajar bajo una visión integral de cuenca, en la que participen todos los estados involucrados.

“Estamos pagando las consecuencias de décadas de desorden. Si no hay una intervención estructural, la crisis solo va a empeorar”, concluyó.