Tamaulipas busca abatir el analfabetismo: SET

Por: José Medina

Ciudad Victoria.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas SET participó durante el segundo corredor de la salud en la colonia Barrio de Pajaritos de Ciudad Victoria, con dos ofrecimientos principales: el ITEA, que otorga certificados gratuitos de alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria para adultos y adultos mayores, expresó Miguel Ángel Valdez García secretario de educación.

Asímismo se ofrece también la preparatoria abierta, una modalidad para mayores de 16 años que permite titularse en 8 o 9 meses sin un horario escolar fijo.

Señaló que el ITEA ha comenzado a impartir cursos y entregar certificados con lenguaje de señas para la comunidad sorda.

Afirmó Valdez García que las causas de la deserción educativa son multifactoriales, incluyendo la falta de recursos económicos, la ausencia de niveles escolares superiores en localidades pequeñas y la falta de facilidades como el ITEA en el pasado.

Y añadió, «Que existe un esfuerzo nacional para declarar la bandera blanca contra el analfabetismo en México para 2027; en Tamaulipas se busca alcanzar esta meta eliminando cerca de 3 mil casos de analfabetismo en adultos mayores en los próximos dos años».

El secretario de educación mencionó que se espera la ampliación del presupuesto federal (Capítulo 1000) para financiar la contratación de educadores necesarios para alcanzar esta meta.