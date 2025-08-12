Tamaulipas afina su maquinaria fiscal: capacitan a jefes para mejorar recaudación

Por José Gregorio Aguilar

Martes 12 de Agosto del 2025

El gobierno de Tamaulipas no quiere oficinas fiscales lentas ni desconectadas de la ciudadanía. Por eso, bajo la encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Finanzas Jesús Lavín Verástegui, se llevó a cabo una jornada de capacitación para jefes de oficinas fiscales en todo el estado. El objetivo: afilar estrategias, mejorar procesos y fortalecer la institución desde adentro.

Durante la reunión se abordaron temas clave como el incremento en la eficiencia recaudatoria, la mejora de prácticas administrativas y operativas, y el fortalecimiento institucional. El encuentro permitió compartir experiencias entre oficinas, consolidando un compromiso conjunto para alcanzar metas concretas.

El modelo aplicado en Reynosa fue puesto sobre la mesa como ejemplo: ahí se logró un aumento significativo en la recaudación gracias a acciones específicas que ahora serán replicadas en otros municipios. La clave, según el director, está en capacitar al personal, ofrecer mejor servicio y atender con calidad a los contribuyentes.

“La confianza ciudadana se ha retomado, y eso se refleja en los números”, afirmó. Aunque no se precisó el monto exacto, se reportó un incremento relevante en la recaudación durante el primer semestre del año.

La instrucción es clara: oficinas de puertas abiertas, atención digna y eficiencia real. Porque una recaudación sólida no solo fortalece al Estado, también permite invertir en obras que sí importan. Nada de relumbrón: infraestructura hidráulica, servicios básicos y soluciones que otros gobiernos dejaron de lado.