SST envía brigadas médicas a Veracruz y refuerza lucha contra el cáncer de mama

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud, envió este fin de semana cuatro caravanas médicas al estado de Veracruz para apoyar en las contingencias derivadas de las lluvias, así como en tareas de fumigación preventiva contra el dengue, informó el titular de la dependencia, Vicente Joel Hernández Navarro.

“Estamos en contacto con el secretario de salud de Veracruz. Se enviaron médicos, enfermeras, medicamentos y equipos de exploración. También dos vehículos con claves médicas solicitadas por ellos”, detalló.

La instrucción fue directa desde el gobierno federal y el gobernador Américo Villarreal, quien pidió reforzar acciones en el sur de Veracruz, donde se espera un repunte de casos de dengue por la acumulación de humedad.

En paralelo, Hernández Navarro destacó que Tamaulipas ha logrado contener el dengue, con 430 casos registrados en lo que va del año, el 85 por ciento concentrado en la zona sur. En septiembre se reportaron solo 25 casos, lo que representa una disminución significativa pese a las lluvias.

Cáncer de mama: avances y pendientes

En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, el secretario reconoció que existen problemas para garantizar tratamientos oncológicos, aunque se mantiene una cobertura del 90 por ciento en medicamentos bajo el sistema IMSS Bienestar.

“Sí hay pacientes en espera de quimioterapia o radioterapia. Hemos tenido que recurrir a intercambios de servicios y apoyo en áreas privadas con precios accesibles”, admitió.

Los hospitales que más atienden casos de cáncer en el estado son el Hospital Canseco, el Materno Infantil de Reynosa, el Centro Oncológico de Nuevo Laredo, el Hospital de Alta Especialidad y el Universitario, donde se canalizan pacientes según su derechohabiencia.

Actualmente, el tipo de cáncer más común en mujeres tamaulipecas es el de mama, seguido por el cervicouterino. El secretario confirmó que se está por concluir la instalación de un acelerador lineal en el Centro Oncológico de ciudad Victoria, lo que permitirá ampliar la cobertura de radioterapias.