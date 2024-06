Solicitará ONAPPAFA modificaciones al Código Fiscal de la Federación

Por José Gregorio Aguilar

La Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) solicitará a la próxima administración federal modificaciones al Código Fiscal de la Federación para que se deje de considerar como un delito el hecho de que una persona posea un vehículo de procedencia extranjera

Para ello dijo que será uno de los propósitos de los representantes de esta organización, buscar o entablar diálogo con diputados y senadores electos, para plantearles la inquietud que prevalece entre millones de familias que cuentan con una unidad que circula en condiciones de irregularidad.

Aclaró que la solicitud no es pedir que el programa de regularización vehicular, que sigue vigente hasta el último día de la presente administración federal, sino que ya no sea delito tener un vehículo usado de procedencia extranjera y que éstos sean integrados a un padrón para que también paguen sus impuestos como lo hacen los vehículos nacionales.

“Revisar el código fiscal de la federación en su fracción 1, 2 y 3 no es prácticamente que quede permanente el programa de regularización sino que no sea considerado un delito tener un vehículo de procedencia extranjera y que sea obligatorio pagar impuestos pero no un delito. Porque eso convertiría a más de medio millón de jefes y jefas de familia en delincuentes”.

Reiteró que buscarán a los nuevos diputados y senadores para pedirles que promuevan reformas constitucionales al Código Fiscal de la Federación.

“Es un tema delicado pero que nunca lo habían visto de esa manera, porque a lo mejor la ley no se ha aplicado como tal porque prácticamente hay flexibilidad por parte de las autoridades que por eso mismo hay tantos vehículos circulando de manera permanente al interior no solo del estado sino a nivel nacional se estimaba que había 8 millones circulando permanente e irregularmente”.

Enfatizó al respecto, que dicha legislación no ha detenido el problema de ingreso de autos chocolate y cuando la han llegado a aplicar ha sido solo con el fin de intimidar a los propietarios “reitero, pedimos que no sea un delito, tal como se atrasan los que compran un vehículo nacional y no pagan sus impuestos, tal como eso”.