Sindicatos se deben esforzar por mejorar el incremento del 12 por ciento al salario

Por José Gregorio Aguilar

El aumento de 12 por ciento al salario mínimo para el 2025 es conservador y debería ser una base para luchar por mejores condiciones laborales, sin embargo este incremento envía un mensaje de estabilidad y tranquilidad a los empresarios, opinó el diputado de Morena, Byron Alejandro Eduardo Cavazos Tapia.

«Es una medida interesante se busca llegar a 2.5 por encima de la canasta básica me parece interesante analizarlo creo que es un guiño a los empresarios mexicanos a los mercados internacionales también de un mensaje de tranquilidad, eso es importante resaltar, es aumento conservador pero tenemos la oportunidad de pelear por mejores aumentos”.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento del 12 por ciento al salario mínimo para el próximo año, es decir, de 248.93 subirá a 278.80 pesos diarios, lo que representa un incremento de 29.87 pesos por día, y que supone un incremento mensual de 897 pesos; aunque en la zona de la frontera subirá de 374.89 a 419.88 pesos.

Este anuncio salarial ha generado opiniones divididas entre sindicatos y empresarios del país; al respecto, el integrante de la Legislatura 66, ofreció su punto de vista respecto a si es suficiente o se queda por debajo de la inflación y mencionó que este incremento se queda corto frente a la inflación por lo que insistió en que corresponde a los sindicatos tomarlo como base para luchar por mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Creo que tenemos la oportunidad los sindicatos de defender mejores aumentos salariales, me parece que en esa sinergia entre sindicato y gobierno nos da la oportunidad de nosotros seguir haciendo nuestro trabajo y poder lograr mejores aumentos salariales; es muy conservador pero es interesante porque envía un mensaje de confianza y nos importa mucho en ese sentido porque fomenta el trabajo sin duda alguna en el país”.

El también dirigente sindical de maquiladoras en Reynosa consideró que se trata de un incremento salarial pensado en un posible impacto en la inflación y la competitividad de las empresas.

“Este nivel de aumento está muy pensado en que no impacte y no haya un tema de inflación, adicionalmente al mensaje de tranquilidad que me parece está queriendo enviar en el sentido de la retención de capitales y la atracción de nuevos capitales también impacta en que no exista un tema inflacionario porque sigue siendo muy contenido y la inflación nos permite este tipo de movimientos”.

Por lo que el legislador reynosense fue reiterativo: “será tarea de los sindicatos generar mejores aumentos salariales porque sin duda alguna los retos de este año son interesantes”.

Byron Alejandro Eduardo Cavazos Tapia asumió su cargo tras rendir protesta como suplente del diputado morenista Alberto Lara Bazaldúa, quien solicitó licencia para atender asuntos personales y sindicales.